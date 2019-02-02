Ensonhaber.com'a dön

Alanyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Alanyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR
Yorum Yap

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

1' Maç başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 35 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Campos, Villafanez, Fernandes, Papiss Cisse

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Linnes, Fernando, Belhanda, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Mitroglou

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM