Alanyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü'nü Rodallega'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve Galatasaray maçı öncesi moral buldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda "Taraftarlarımız emin olsun ki, önümüzdeki sezon Fenerbahçe en büyük şampiyonluk favorisi olacaktır." dedi.

Galatasaray'ın anlaştığı hatta formasını bile bastırdığı Emre Mor transferi, Yunus Akgün Anderlecht'e gidemeyince yattı.

Ünlü spor yorumcumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olabileceğini ve bu şekilde önümüzdeki sene direkt Avrupa'ya gidebileceğini öne sürdü.

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Ali Koç'un yüzü güldü

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi evinde 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, mücadeleyi tribünden takip eden Ali Koç'un çok mutlu olduğu görüldü.