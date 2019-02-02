Alanyaspor-Galatasaray - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 35 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanmıştı.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Campos, Villafanez, Fernandes, Papiss Cisse
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Linnes, Fernando, Belhanda, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Mitroglou