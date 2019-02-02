Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 35 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Haydar, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan, Campos, Villafanez, Fernandes, Cisse
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou