Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

1 Belhanda sezon sonu Suudi Arabistan'a gidecek Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a 9 milyon euroya transfer olacak.

2 Victor Moses: Batman gibi yaptım Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Göztepe filelerine atan Victor Moses, golden sonra tribünlere giderek Batman işareti yaptı

3 Ersun Yanal: Bunu çok özlemiştik Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada "Bunu çok özlemiştik. Hem Avrupa'da hem ligde en üst performansı almaya çalışacağız." dedi.

4 Tolgay Arslan: Beşiktaş armasını hiç öpmedim Daha önce Galatasaraylı olduğunu söyleyen ve Beşiktaş'ta oynarken siyah-beyazlı taraftarları öven Tolgay Arslan, son olarak formasını giydiği Fenerbahçe'nin armasını öptü.

5 Jerome'dan Sadık Çiftpınar'a sert hareket Göztepeli futbolcu Jerome, Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar'ın ayağına çok sert bir şekilde bastı ve direkt kırmızı kart gördü.

6 Tolgay Arslan ve Serdar Aziz Fenerbahçe armasını öptü Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar Aziz ve Tolgay Arslan, Göztepe maçı öncesinde sarı-lacivertli tribünlere giderek takımlarının armasını öptüler.

7 Fenerbahçe üst üste 2. kez kazandı Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe'yi Ayew ve Moses'ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste 2. kez kazandı.

8 Asya Kupası Katar'ın Katar Milli Takımı, Asya Kupası final maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

9 Mbaye Diagne: Fenerbahçe'ye gol atacağım Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği ve şu anda 20 golü bulunan Mbaye Diagne, sarı-kırımızılı yöneticilere Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atacağının sözünü verdi.