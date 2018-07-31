Alanyaspor, Galatasaray'ın teklifini reddetti

Emre Akbaba için Alanyaspor’un 5 milyon euroluk ısrarı Galatasaray yönetimine geri adım attırdı.

Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in çok beğendiği orta saha oyuncusunun transferini şimdilik beklemeye aldı.

KIZDIRAN SÖZLER

Futbolcu takasına yanaşmayıp 5 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı olan Alanyaspor’un bu tavrı Galatasaray’ın görüşmeleri dondurmasına yol açtı.

Takas önerisini reddeden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun, “Galatasaray’ın teklifi çok komikti. Geçen sezon Başakşehir'le 5 milyon euroya anlaştık ama Emre gitmek istemedi. Şimdi bu rakamın yarısını nasıl kabul edelim. Emre'ye yurt dışından da talipler var. 5 kulüp ilgileniyor. Başakşehir'le yeniden görüşmemiz gündemde"” şeklindeki sözleri de sarı-kırmızılıların bu kararında önemli rol oynadı.

SÖZLEŞMESİ 1 YILLIK

Bu arada Galatasaray formasını giymek istediğini söyleyen Emre Akbaba’nın Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2019’da bitiyor.