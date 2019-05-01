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Alanyaspor'dan Josef Sural'ın ailesine yardım

Alanyaspor, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Josef Sural'ın 2.5 yıllık maaşının tamamını ailesine bağışlama kararı aldı.

Alanyaspor'dan Josef Sural'ın ailesine yardım
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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kayserispor-Alanyaspor maçının ardından yaşanan üzücü olay tüm spor camiasını yasa boğmuştu.

Josef Sural'ın da aralarıda bulunduğu 7 futbolcu, kiraladıkları özel minibüsle şehre dönmek için yola çıkmış ancak Alanya'ya 5 kilometre kala kaza geçirmişlerdi.

Emniyet kemerini takmadığı için camdan fırlayan Çek futbolcu ise hayatını kaybetmişti.

ALANYASPOR'DAN ŞIK HAREKET

Yaşanan bu şok ölüm haberi şüphesiz en çok Sural'ın eşi Denisa Sural'ı üzdü. İki çocuğuyla birlikte özel uçakla Çekya'ya giden Denisa'ya yardım etmek için toplanan Alanyaspor yönetimi, Çek futbolcunun 2.5 yıllık alacağının tamamını ailesine bağışlama kararı aldı.

Josef sezon başında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag'dan transfer edilmişti.

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