Alanyaspor kupada Kahramanmaraş'a 7 attı

Gazeteciler ile özel sporcular basketbol maçı yaptı

1 Büşah Gençer tartışmalı pozisyonları yorumladı Duayen spor yorumcusu Büşah Gençer, Beşiktaş-G.Saray derbisinde yaşanan olaylı pozisyonları yorumladı. G.Saray'ın hakkının yendiğini belirten Gençer, VAR'a ise sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

2 Galatasaray'dan Kulüpler Birliği'ne rest Galatasaray, Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklama geri çekilene ya da düzeltilene dek Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantılarına katılmayacağını açıkladı.

3 Manchester City Avrupa'dan men cezası alabilir İngiliz basını Manchester City'nin UEFA tarafından Avrupa'dan men cezası alabileceğini manşetlerine taşıdı.

4 Fenerbahçe'de Valbuena sakatlandı Fenerbahçe'de çekilen MR sonucunda arka adalesinde zedelenme tespit edilen Valbuena, yeşil sahalardan 2 hafta uzak kalacak.

5 Robinho: Sivasspor'da kalmak istiyorum Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, transferinin ilk zamanlarında yazın ne zaman geleceğini soruyordu ancak şimdi takıma ve şehre tamamen alıştı. Robinho 10 yıl daha kalmak istediğini söyledi.

6 Trabzonsporlular Şenol Güneş'in hareketini tartışıyor Trabzonsporlular, Şenol Güneş'in kartal pençesi işareti yaptığını söylese de, ortaya çıkan videoda tecrübeli teknik adamın oyuncularına vücut diliyle bir şeyler anlattığı görülüyor.

7 Diagne'nin tercihi Galatasaray Attığı gollerle Kasımpaşa'yı sırtlayan isim olan Diagne, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söyledi.

8 Galatasaray yabancı hakem istiyor Fenerbahçe derbisiyle başlayan süreçte aleyhine birçok hakem hatası yapıldığını düşünen Galatasaray yönetimi, IFAB'a başvurma kararı aldı.

9 Fikret Orman'dan Pepe, Babel ve Tolgay'a: Gidebilirler Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Pepe, Babel ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan hakkında sert açıklamalarda bulundu.