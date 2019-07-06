Ensonhaber.com'a dön

Alanyaspor Merih'ten 14 milyon TL daha kazandı

Merih'i Sassuolo'ya 6.5 milyon euroya satan Alanyaspor, genç stoperin Juventus'a transfer olmasının ardından anlaşma gereği 2 milyon 250 bin euro (14 milyon TL) daha kazanmış oldu.

| DHA
Yorum Yap

Alanyaspor Merih'ten 14 milyon TL daha kazandı

Aytemiz Alanyaspor, dün İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'a transferi resmi olarak açıklanan Merih Demiral'ın transferinden kasasını dolduracak.

Sassuolo ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak, Merih'in bir sonraki olası transferinden yüzde 12.5 pay, oyuncunun Juventus'a transferi sonrasında Sassuolo kulübü tarafından Alanyaspor'a ödenecek.

Juventus dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, milli oyuncu Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını duyurmuştu. Demiral ile 30 Haziran 2024'e kadar sürecek bir sözleşme imzalayan İtalyan ekibi, oyuncunun bonservisi için Sassuolo kulübüne 18 milyon Euro ödeyecek.

Sassuolo ise yapılan anlaşma gereği bu transferden yüzde 12.5'lik payı (2.25 milyon Euro) Aytemiz Alanyaspor'a ödeyecek.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM