Alanyaspor, P.Cisse'ye sözleşme önermeye hazırlanıyor

Süper Lig'deki 10 lig maçında attığı 9 golle Alanyaspor'u sırtlayan 34 yaşındaki Papiss Cisse'ye yeni sözleşme geliyor.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, 34 yaşındaki yıldız forvet ile yeni kontrat için masaya oturacak. Mayıs'ta sözleşmesi bitecek Senehalli yıldıza 1+1 yıllık sözleşme teklif edileceği öğrenildi.

"ELİMİZDEKİ KADROYU KORUMAK İSTİYORUZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Başkan, "Elimizdeki kadroyu korumak istiyoruz. Onun dışında hocamızın isteğine göre devre arasında takviyeler yapabiliriz" ifadesini kullandı.

Teknik direktör Erol Bulut da Cisse'den çok memnun olduğunu ve yola devam etmek istediklerini iletti.

Alanyaspor'da 37 maça çıkan Cisse tam 25 gol atma başarısı gösterdi ve önemli bir istatistie imza attı.