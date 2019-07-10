Alanyaspor, Salih Uçan'ı transfer etti

Potansiyeli ile bir dönem umut vaadeden ancak yeterli seviyeye bir türlü ulaşamayan Salih Uçan, Alanyaspor'a transfer oldu.

Turuncu-yeşilli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon Empoli forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.

SON DURAK ALANYASPOR

Fenerbahçe'nin genç yeteneği olarak lanse edilen ancak bir türlü isteneni veremeyen Salih Uçan'ın son durağı Alanyaspor oldu. Antalya temsilcisi ile ile iki yıllığına anlaşan 25 yaşındaki futbolcu turuncu-yeşilli taım için ter dökecek.

Uçan daha önce Totti'li Roma'da da forma giymiş ardından Sion'a kiralanmıştı.Son olarak Miha Zajc transferinde Empoli ile takas edilen futbolcu İtalyan ekibinde 14 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.