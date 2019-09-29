Alanyaspor Sivasspor maçında galip çıkmadı

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında lider Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Lider Alanyaspor'un golü Papiss Cisse'den gelirken, Sivasspor'un golünü Fernando kaydetti. Alanyaspor bu skorla puanını 14'e çıkardı. Sivasspor ise 9 puanda tamamladı.

EROL BULUT: İLK 4 DAKİKA KONSANTRE OLAMADIK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ilk 4 dakikası hariç istedikleri doğrultuda bir karşılaşma olduğunu söyledi. Mücadelenin ilk 4 dakikasında konsantre olamadıklarını belirten Bulut, "Ama golü yedikten sonra uyandık. 85 dakika hemen hemen tek kale hücum yaptık. Yeterince gol pozisyonu yakaladık. Hatta 3 maçlık gol pozisyonu yakaladık diyebilirim. Ceza sahasına 43 kez girdik, 32 tane orta yaptık.

Topa sahip olan takım bizdik ama bazen sadece topa sahip olmak değil yakaladığınız şansları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Biz bugün bunları yakaladık. Maalesef değerlendiremedik. Doğruları yapmaya çalıştık. Futbolcularımı golü yedikten sonra gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Yolumuza namağlup olarak devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Beşiktaş'a karşı istediğimiz performansı sahada göstererek 3 puan alarak sevinç yaşarız" dedi.