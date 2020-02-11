Alanyaspor, Süper Lig'de 7 haftadır yenilmiyor

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ligde son 7 haftadır rakiplerine kaybetmeyerek, zirve mücadelesini sürdürüyor.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, ligde geride kalan 21 hafta sonunda 11 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle 39 puan toplayan turuncu-yeşilli ekip, lider Demir Grup Sivasspor'un üç puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.
EN SON GALATASARAY'A KAYBETTİ
Bu sezon oynadığı maçlarda 41 gol atıp, kalesinde 20 gol gören Alanyaspor, ligde en son 14. haftada Galatasaray'a deplasmanda 1-0 kaybetti.
Ligin 15. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'la 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, 16. hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1, 17. hafta evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1, 18. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 yendi. 19. hafta Kasımpaşa'ya konuk olan Alanyaspor, bu maçtan da 2-1 galibiyetle ayrıldı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 20. haftada evinde 2-1 yenen Alanyaspor, 21. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat'ta Gençlerbirliği'ni konuk edecek Alanyaspor, bu maçta da hanesine üç puan yazdırarak, yenilmez serisini 8 haftaya çıkarıp, zirve yarışından kopmak istemiyor.