Alanyaspor TFF'ye 'maçımızı erteleyin' başvurusu

Süper Lig'de geride kalan hafta oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından konuk ekip oyuncuları Steven Caulker, Djalma Campos, Baiano, Papiss Cisse, Welinton, Isaac Sackey ve Josef Sural'ın Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Aytemiz Alanyaspor, yaşanan bu olay sonrası Atiker Konyaspor ile 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynayacakları maçın ileri bir tarihe ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdu.

Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu üzücü kaza sonrasında takımın psikolojisinin çok kötü olduğunu belirterek, "Nasıl antrenman yapacağız, nasıl maça çıkacağız hiç bilmiyoruz” diye görüş belirtmişti.