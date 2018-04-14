Alanyaspor uzatmalarda puanı kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Alanyaspor, uzatma dakikalarının son anında bulduğu golle 1-1 eşitliği yakaladı ve kritik puanın sahibi oldu.

ALANYASPOR UZATMALARDA BERABERLİĞİ YAKALADI

Yeni Malatyaspor, 78. dakikada Adem Büyük ile öne geçerken Alanyaspor'da Wellington, 90+4. dakikada bulduğu golle eşitliği yakaladı. Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor, 38 puan ile 10. sırada yer aldı.

Alanyaspor ise puanını 32 yaptı ve 14. sıradaki yerini korudu. Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Alanyaspor ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.