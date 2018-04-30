Alanyaspor'a Fernandes'ten kötü haber

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddiasını son düdüğe kadar sürdüreceğini söyledi.

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Galatasaray evinde hiç yenilmedi

Bu sezon deplasmanlarda iyi bir grafik çizemeyen G.Saray, iç sahada ise mükemmel bir performans gösterdi. Aslan, evinde oynadığı 16 maçında 15'ini kazanmayı başardı.