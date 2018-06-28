Alanyaspor'da 4 imza birden

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Yunanistan'ın Paok takımından transfer edilen Djalma Campos ve İspanya'nın Rayo Vallecano takımında forma giyen Wanderson Sousa Carneiro (Baiano), kendilerini turuncu yeşilli yapan imzaları Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen törenle attı.

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, her iki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme yaptıklarını söyledi. Taraftarların transferi merak ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Djalma basında çok yer aldı ancak Baiano onlar için sürpriz oldu. Bugün itibarıyla dış transferimiz 4'e çıktı. Forvet bölgesinde eksiğimiz var. Önümüzdeki günlerde 2 transfer daha yapacağız. Djalma konusunda geçen sezon devre arasından itibaren bir ısrarımız vardı. PAOK kulübüyle sözleşmesi devam ettiği için bonservis sorunu vardı. Ancak PAOK başkanı ve Bakan bey (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu) yakın arkadaşlar. Bonservis sorunu da Bakan bey tarafından çözüldü. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.