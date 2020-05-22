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Alanyaspor'da bütün testler yine negatif çıktı

Alanyaspor'da ikinci kez yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı öğrenildi.

| İHA
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Alanyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli, ikinci kez koronavirüs testine tabi tutuldu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla kulüp doktoru İsmail Yetkin tarafından yapılan testler sonucunda, Alanyaspor'da herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize ikinci kez uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."


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