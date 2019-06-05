Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi resmen bitti

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Alanyaspor ile masaya oturan ancak transfer sürecinde yaşanan fikir ayrılıklarının ardından görevden ayrılma kararı alan Sergen Yalçın, yönetim ile yaptığı son görüşmeden de sonuç alamadı.

Konu hakkında bir açıklama yayınlayan Alanyaspor da Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.