Alanyaspor'da tek eksik

1 Ali Koç gelecek için ümitli Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

2 Olcay Şahan'ın sözleşmesi revize edildi Trabzonspor, Olcay Şahan'ın sözleşme şartlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı. Sözleşmesi 1 yıl kısaltılan Şahan, alacaklarının bir kısmından da vazgeçti.

3 Mansur Çalar'a ömür boyu men cezası verildi PFDK, Sakaryasporlu futbolculara jiletle saldıran Amed Sportif oyuncusu Mansur Çalar'a ömür boyu futboldan men cezası verdi.

4 PSG, Avrupa'da beklenen başarıdan uzak Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, yaptığı büyük yatırımlara ve yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen üst üste üç sezondur UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

5 İtalya basını Cüneyt Çakır'ı eleştirdi İtalya basını, Roma'nın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Porto'ya elenmesinden Cüneyt Çakır'ı sorumlu tuttu.

6 Okan Buruk: MHK açıklama yapmazsa, yeni taktiğim var Fenerbahçe maçında yedikleri golle ilgili TFF'den açıklama beklediklerini söyleyen Okan Buruk "Eğer karar doğru ise ben de gerekirse oyuncularımı üç adım önde bekletip avantaj sağlayacağım" dedi.

7 Şenol Güneş: Mart ayında gitmek istemedim Mart ayında A Milli Takım'a gitmek istemediğini belirten Şenol Güneş, TFF'nin zorla bu görevi verdiğini söyledi.

8 Şenol Güneş: Sezon sonunda ayrılacağım gibi görünüyor A Milli Takım'la anlaşmasının ardından Beşiktaş'tan istifa edeceği yönünde çıkan haberlere cevap veren Şenol Güneş, "Sezon sonunda ayrılacağım gibi görünüyor" dedi.

9 Fırat Aydınus'un karıştığı olaylar Malatyaspor-Başakşehir maçından sonra yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'la kavga eden Fırat Aydınus, daha önce de benzer olaylara karıştı.