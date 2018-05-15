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Alanyasporlu Tzavellas: Emre Akbaba Beşiktaş'ta

Alanyasporlu Tzavellas, Emre Akbaba'nın sezon sonunda 5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olacağını açıkladı.

Alanyasporlu Tzavellas: Emre Akbaba Beşiktaş'ta
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Alanyaspor, Sivasspor'la 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Maç sonu Alanyaspor'un soyunma odasında kutlamalar yapılırken, bir de transfer itirafı geldi.

5 MİLYON EUROYA BEŞİKTAŞ'TA

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in transfer gündemine gelen Emre Akbaba'nın hangi takıma gideceğini takım arkadaşı açıkladı.

Akdeniz ekibinde forma giyen Yunan futbolcu Georgios Tzavellas, Sivasspor maçı sonrası soyunma odasında Instagram hesabından canlı yayın yaptı.   Tzavellas, canlı yayın esnasında Emre Akbaba'yı çekerek, "5 milyon euroya garanti Beşiktaş'ta" ifadelerini kullandı.

Tzavellas: Emre Akbaba Beşiktaş'ta - İZLE

Emre Akbaba'nın takım arkadaşının bu sözlerine karşılık gülmesi sosyal medyada Beşiktaş'a transfer olacağı şeklinde yorumlandı. 

Bu sezon Alanyaspor formasını 31 maçta giyen Emre, 14 gol atarken 9 da asist yaptı.

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