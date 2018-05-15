1 Rodrigues'in ilginç hayat hikayesi Hollandalı gazeteci Thijs de Brujin, Garry Rodrigues'in postacılıktan Galatasaray'a doğru uzanan ilginç hayat hikayesini kaleme aldı.

2 Abdülkadir Ömür, Barcelona'nın takibinde Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür'ü, Liverpool, Tottenham ve Porto'dan sonra Barcelona'nın da takip ettiği ifade edildi.

3 Alanyasporlu Tzavellas: Emre Akbaba Beşiktaş'ta Alanyasporlu Tzavellas, Emre Akbaba'nın sezon sonunda 5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olacağını açıkladı.

4 Aykut Kocaman: Çok gol atmamız bence tesadüf Sezon başından beri kötü futbol oynamakla eleştirilen Fenerbahçe, Karabükspor'u 7-0 yenerek ligin en çok gol atan takımı oldu. Aykut Kocaman ise bu duruma ironik bir yorumda bulundu.

5 Fikret Orman: Bizim alnımız açık Fikret Orman, stadın maliyetleriyle ilgili kendisini suçlayanlara, "Gelsinler yüz yüze konuşalım, hırsız mıyız biz" şeklinde cevap verdi.

6 Galatasaray'ın şampiyonluk programı belli Galatasaray'a şampiyonluk için Göztepe deplasmanında 1 puan yetecek. Sarı-kırmızılılar konsantrasyonu üst düzeyde tutsa da bir yandan da şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara başladı.

7 Akhisarspor kazandı Osmanlı küme düştü Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenerek ligde kalmayı başardı. Bu sonuçla lige veda eden son takım Osmanlıspor oldu.

8 Talisca ve Giuliano kadroya alınmadı Tite, Brezilya'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek 23 kişilik kadrosunu açıkladı. Fenerbahçeli Giuliano ve Beşiktaşlı Talisca açıklanan kadroda yer almadı.

9 Batuhan Karadeniz, Sakaryaspor'u yarı finale taşıdı 1. Lig'e yükselmek için play-off oynayan Sakaryaspor, 1-1 tamamlanan ilk maçın rövanşında deplasmanda Bandırmaspor'u Batuhan Karadeniz'in 88. ve 90. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.