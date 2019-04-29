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Alanyaspor'un otobüsü devrildi: 5 futbolcu yaralandı

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu biri ağır 5 futbolcu yaralandı.

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Alanyaspor'un otobüsü devrildi: 5 futbolcu yaralandı

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu biri ağır 5 futbolcu yaralandı.

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