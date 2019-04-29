Alanyaspor'un otobüsü devrildi: 5 futbolcu yaralandı

Ali Koç: Bu kadar kötü F.Bahçe görmemiştim

Fikret Orman: Burak bizi pişman etti

Dünyanın en yavaş penaltı atışının gol olması

Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında, Suarez'in oğlunun babasının omzunu ısırmaya çalışması sosyal medyada gündem oldu. Bu olay, Suarez'in rakiplerini ısırmasını akıllara getirdi.

Spor Toto 1. Lig 31. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, 2-0 geriye düştüğü maçta Giresunspor ile 2-2 berabere kalırken, Sow mükemmel bir röveşata golü attı.

Burak Yılmaz’ın pozisyonunu yorumlayan Rıdvan Dilmen, o anı Murat Kosova ile göstererek anlattı.

1 Süper Lig'de 3 takımın şampiyonluk ihtimalleri Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken şampiyonluk yolunda avantaj Başakşehir'de olsa da Galatasaray ve Beşiktaş'ın da şansı var.

2 Ali Koç: Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada "İsmini vermek istemiyorum. Bir Galatasaraylı, Fener Ol kampanyamıza 500 bin TL bağış yaptı" dedi.

3 Penaltıyı kaçıran Brendix Parra kovuldu Copa Sudamericana'da mücadele eden Paraguay takımı Campo Grande, Panenka vuruşuyla penaltı kaçıran oyuncusu Brendix Parra'yı gönderdi.

4 Burak Yılmaz'ın Sivasspor'a attığı frikik golü Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yenerken, Burak Yılmaz mükemmel bir frikik golü attı.

5 İngiltere'de şampiyonluk kutlamalarına alkol yasağı İngiltere Federasyonu, Ramazan ayı dolayısıyla bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere şampiyonluk kutlamalarında alkol kullanımını yasakladı.

6 Feghouli'den harika gol Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin Yeni Malatyaspor maçında attığı golde, meşin yuvarlak tam 90'a gitti.

7 Abdullah Avcı'nın şampiyonluk hesabı Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kalan son 4 maçı kazanmaları durumunda kendilerinin şampiyon olabileceklerini söyledi.

8 Fenerbahçe ile Anadolu Efes Final-Four'a yakın THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 1'e maç kazanmaları halinde Final-Four'a yükselecekler.

9 Ağaoğlu: Analar daha öyle birini doğurmadı Başkan Ahmet Ağaoğlu, Volkan Demirel'in otobüsten aldırırım sözlerine "Trabzonspor otobüsünden adam almak kimsenin haddi değil, analar doğurmadı daha onu" şeklinde cevap verdi.