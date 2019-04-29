Alanyaspor'un otobüsü devrildi: 5 futbolcu yaralandı

4Volkan'ı kızdıran sözler
Volkan Demirel'in Trabzonspor analizcisi Gökhan Kandemir'in, "Küme düşeceksiniz" şeklindeki sözlerine kızdığı ifade edildi.
5Sow'un şık röveşata golü
Spor Toto 1. Lig 31. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, 2-0 geriye düştüğü maçta Giresunspor ile 2-2 berabere kalırken, Sow mükemmel bir röveşata golü attı.
6Fatih Terim'in şampiyonluk hesabı
Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, Başakşehir maçında alınacak galibiyetle şampiyonluk turu atacaklarını ifade etti.
7Suarez'in oğlu, babasını ısırmaya çalıştı
Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında, Suarez'in oğlunun babasının omzunu ısırmaya çalışması sosyal medyada gündem oldu. Bu olay, Suarez'in rakiplerini ısırmasını akıllara getirdi.
8Sadık Çiftpınar fazla ceza alabilir
Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar, disiplin talimatlarına göre 4-12 maç arasında cezayla karşı karşıya.
9Neymar taraftarı yumrukladı
Fransa Kupası'nı penaltı atışları sonucu Rennes'e kaybeden PSG'de, Brezilyalı yıldız Neymar maçın ardından bir taraftarı yumrukladı.
9Ağaoğlu: Analar daha öyle birini doğurmadı
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Volkan Demirel'in otobüsten aldırırım sözlerine "Trabzonspor otobüsünden adam almak kimsenin haddi değil, analar doğurmadı daha onu" şeklinde cevap verdi.
10Fenerbahçe beraberliği son saniyede kurtardı
Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer 22 yıl sonra galip geleceklerini düşünürken Fenerbahçe son saniyede beraberlik golünü attı.