Pieroya göre Denayer ofsaytı bozuyor

Süper Lig'de hem şampiyonluk hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi Galatasaray, Sinan Gümüş'ün son bölümde attığı golle 3-2 kazandı.
Maça damga vuran ise Alanyasporlu Douglas'ın pozisyonunda kaldırılan ofsayt bayrağı oldu.
PİERO OFSAYT YOK DEDİ
63. dakiakda maçın 2-2 devam ettiği sırada Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Douglas, Muslera'yı geçti ancak Uruguaylı file bekçisinin müdahalesiyle yerde kaldı.
Alanyaspor cephesi penaltı beklerken, yardımcı hakemin kalkan bayrağıyla Ümit Öztürk ofsayt kararı verdi.
Ancak beIN Sports'un pierosuna göre pozisyon ofsayt değil.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)