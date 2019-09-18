Alanyaspor'un sırrı ortaya çıktı

Sezon başında teknik direktör koltuğuna Erol Bulut'u oturtan Akdeniz ekibi, planlı programlı çalıştı.

Sezon öncesinde tam 7 hazırlık maçı oynayarak, Anadolu ekipleri arasında en fazla prova yapan takım olan Akdeniz ekibi, emeğinin karşılığını aldı.

Fizik-kondisyon olarak ligin en iyi takımlarından biri olan Turuncu-Yeşilliler, 4'te 4 yaparak bunu kanıtladı.

EN GOLCÜ TAKIM

Erol Bulut, öğrencilerine oyun mentalitesini ezberletirken, futbolcular da taktiği harfiyen uygulamaya çalıştı. Bunun sonucu olarak da Akdeniz temsilcisi, 4 haftada rakip kalelere 11 gol gönderdi ve ligin en skorer takımı oldu. Savunmada da iyi işler yapan Alanya sadece 4 gol yedi ve +7 averaj yakalayarak ligin en iyi ekibi oldu.