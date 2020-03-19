Alaves'te 15 kişide koronavirüs tespit edildi

Avrupa'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, La Liga ekibi Alaves'i de çok ciddi şekilde etkiledi.

Alaves, 3'ü futbolcu olmak üzere kulüpte 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

3 OYUNCU, 7 TEKNİK EKİP, 5 DE KULÜP ÇALIŞANINDA GÖRÜLDÜ

3 oyuncuyla birlikte, teknik ekipten 7 kişide ve 5 çalışanda koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Alaves, testi pozitif çıkan isimlerin karantina altına alındığını ve gereken önlemlerin de hızlıca alındığını duyurdu.

Koronavirüs bulaşan kişilerin herhangi bir belirti taşımadığı ve şu anda iyi durumda olduğu da vurgulandı.