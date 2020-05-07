Albayrak: Dualarımız seninle Başkanım

1 Sözleşmesi bitecek futbolcuların akıbeti Sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan futbolcular, Transferler Talimatı'nın 19. maddesine göre haziran ayında resmi maç olduğu için forma giymeye devam etmek zorunda.

2 Tomas: Bjelica'ya göre Fenerbahçe'de elektrik eksik Bjelica ile birlikte Konyaspor-Fenerbahçe maçını izlediğini belirten Stjepan Tomas, Hırvat hocanın takımla ilgili yaptığı yorumu futbolseverlerle paylaştı.

3 Fredrik Gulbrandsen karantina sürecini değerlendirdi Koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Başakşehirli futbolcu Fredrik Gulbrandsen, "Kız arkadaşımla evde 2 sıkıcı ay geçirdim" dedi.

4 Fenerbahçe, Halil ve Alpaslan'ı istiyor Emre Belözoğlu önderliğinde transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin, Göztepeli Halil ve Alpaslan'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

5 Süper Lig ekipleri Atiba'nın peşinde Beşiktaş ile alacakları nedeniyle kısa süreli sorun yaşayan Atiba'ya, Süper Lig'den teklifler gelmeye başladı. Başakşehir'in 2 yıllık teklif yaptığı Atiba ile Sivasspor'un da ilgilendiği öne sürüldü.

6 Tottenhamlı Son'un askerlik fotoğrafı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Güney Koreli futbolcu Heung-Min Son'un, askerlik fotoğrafları ortaya çıktı.

7 Cenk Tosun: Gomez yerine Eyşan yazalım Premier Lig forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, Beşiktaş'ta bir dönem takım arkadaşı olan Mario Gomez hakkında esprili açıklamalarda bulundu.

8 Sahaya çıkmak istemeyen takımlar Nihat Özdemir, isim vermeyerek 4 takımın maçların oynatılmasına karşı olduğunu duyurmuştu. Konyaspor ve Yeni Malatyaspor, yayınladıkları açıklamalarla alınan kararın riskli olduğunu belirtti.

9 Sergen Yalçın, 3 sol ayaklı genç seçti Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kendisi gibi sol ayaklı 3 genç ismi radarına aldı. Yalçın'ın ilgilendiği futbolcuların; Burak İnce, Metehan Güçlü ve Ali Eren İyican olduğu öğrenildi.