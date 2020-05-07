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Albayrak: Dualarımız seninle Başkanım

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Mustafa Cengiz ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

| Haber Merkezi
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçireceği bildirilmişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten, Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur." denilmişti.

''DUALARIMIZ SENİNLE BAŞKANIM''

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili paylaşımda bulundu ve "Dualarımız seninle sevgili Başkanım." ifadelerini kullandı.

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