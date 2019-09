Albayrak: Falcao gelmeseydi Türkiye'den gidecektim

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao transferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinde çok yıprandığını söyleyen Albayrak, “Türkiye’yi terk etmeyi bile düşündüm” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ TERK EDECEKTİM"

Transfer sürecinde Başkan Mustafa Cengiz’in kendisine çok destek verdiğini söyleyen Albayrak şöyle konuştu:

“Ben sözlerime başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben ve ailem çok zor günler yaşadık. Huzurlarınızda Sevgili Mustafa Cengiz Başkanımıza ve Yusuf Günay kardeşime bana her gün, her an verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten aile düzenim bozuldu. Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm. Çok acımasızca eleştirildim. Ben bu kulüpte çok uzun yıllar hizmet ettim, ömrüm olduğu müddetçe etmeye de devam edeceğim. Tekrar açık ve net şekilde söylemek istiyorum. Sevgili Mustafa Cengiz Başkanıma bana verdiği yetki ve her an verdiği destek için teşekkür ediyorum. Başkanım benim bu kadar arkamda durmasa bana yetki vermeseydi Falcao burada olmayabilirdi. Başkanıma ve Yusuf Günay'a teşekkür ediyorum”.

"ADAM GİBİ ADAMSIN FALCAO"

Radamel Falcao ile ilgili sözlerine devam eden Albayrak, "Adam gibi adam Falcao. Birinci gün sarıldık, kucaklaştık. Galatasaray'a gelmek için ne kadar çırpındığını gördüm. Muslera'ya ve Mert'e sürekli kendisini arattım. O sağlam durduğu sürece desteğimizin hep onunla beraber olduğunu söyledim.

Allah'ın izniyle Galatasaray formasını giyeceğini kendisine ilettim. O da çok sağlam durdu. Tekrar huzurlarınızda Falcao'ya 'I love you' diyorum ve teşekkür ediyorum." diye konuştu.