Albayrak: Fatih hocayla aramızda sorun yok

Galatasaray'ın kötü gidişinin yönetimle Terim arasında bir krize neden olduğu haberleri son dönemde sıkça gündeme geliyor. Yıllardır beraber çalışan Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak ikilisinin de arasının açıldığı iddiaları ortaya atılıyor.

TERİM DE AYBAYRAK DA YALANLADI

Bu tarz haberlerin çıktığı dönemde, Galatasaray'ın geçtiğimiz gün yapılan antrenmanı esnasında Terim'le Albayrak'ın birbirine sinirli bakışlar attığı bir fotoğraf karesi basına yansıdı.

Galatasaray'ın iki deneyimli futbol adamı dün akşam oynanan Porto maçının ardından iddiaları yalanladı. Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Bizim Abdurrahim'le aramızda kötü bir şey olamaz" dedi.

Albayrak ise, "Fatih hocanın, yönetimle veya benimle hiçbir sorunu olmamıştır. Fatih hoca bir tanedir, başkası yoktur. Biz buradan ayrılsak da ikimiz Galatasaraylıyız. Aramızda en ufak sorun olmamıştır. Art niyetli insanlar bir anlık fotoğrafımızı servis etmişler. Allah bizi böyle art niyetli insanlardan korusun." şeklinde konuştu.

(Abdurrahim Albayrak'ın bahsettiği o fotoğraf)