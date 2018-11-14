Albayrak: Gomis para için gitti

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Kasım ayı Olağan Divan Kurulu'nda eleştirileri yanıtladı, Gomis'in gidişiyle ilgili çarpıcı konuştu.

PARA ALAMADI, KAYSERİ'YE GİTMEDİ

Sezon başında Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis ile dikkat çekici ifadeler kullanan Albayrak, "Galatasaray'ın menfaatlerini düşünmek zordundayız. Gomis, bizden 3 milyon 300 bin euro alıyordu. Kayseri deplasmanına para almadığı için gitmemişti. İstanbul'da gol attıktan sonra "Paradan değil" diyerek formasını göstermişti. Kimse, bana Gomis'i anlatmasın. Başka futbolcuları da alarak kulübün verememeyeceği şekilde zam istedi. Ona Tarık Çamdal'ı örnek gösterdim. '1 milyon 600 bin Euro maaş alırken -yarısını verelim, git- dedik gitmiyor, dedim. 'Benim sorunum değil' dedi. Ben de 'Kötü oynasan maaşında indirim yapar mıydın?" diye sordum; 'Hayır' cevabını verdi. Sözleşme uzatmak veya maaşının 5 milyon Euro olmasını istedi. Şimdiki kulübünden 10 milyon Euro alıyor, biz bu paraları veremezdik." diye konuştu.

MODESTE VE VAGNER LOVE SÖZLERİ

"Son gün Modeste'yi bedavaya alıyorduk." itirafında bulunan Abdürrahim Albayrak, "Çin kulübüne, faks çektik. 'Alırsanız, sizi yakarız' dediler. 25 milyon Euro ödeseydik nasıl karşısınıza çıkacaktım? Vagner Love'ı parasız almak istedik. Siz hem bana hem de başkana almamamız için mesaj attınız. Siz dediğiniz için almamazlık yapmadık ama alsaydık yararlı olurdu." diye konuştu.