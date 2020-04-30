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Albayrak: Hasan Şaş ile Ümit Davala ayrılmadı

Abdurrahim Albayrak, Hasan Şaş ve Ümit Davala ile yolların ayrıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

| DHA
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Hasan Şaş ve Ümit Davala ile yola devam etmek istemediği iddiaları, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Konu hakkında DHA'ya açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. Bugün medyada konu olan 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Taraftarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini rica ederim." diyerek, çıkan haberleri yalanladı.

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