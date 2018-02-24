Albayrak: Kimse bizimle uğraşmasın

5-0'lık Bursaspor galibiyetini sonrası konuşan Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, basında çıkan asılsız haberden yakındı. Albayrak, "UEFA ile sıkıntılar olduğu hakkında çıkan haberler asılsızdır" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BİZİMLE UĞRAŞMASIN"

Albayrak, "Şu anda basında çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Site de bunla ilgili açıklamada bulunduk. 9'unda toplantı var bu haberlerin çıkması hepimizi çok üzüyor. Herkesten rica ediyorum bizimle kimse uğraşmasın gerçekten çok çalışıyoruz. Takım çok çalışıyor. Hoca maçtan sonra Florya'da yatacak. Herkes işe 5 elle sarılmıştır. Asılsız haberler başka takımlar için de yapılmasın insanların emeğine saygı göstermek lazım" diye konuştu.