Albayrak neden transfer yapmadıklarını açıkladı

Galatasaray'da 4-0'lık Trabzonspor bozgunu sonrası en çok konuşulan Gomis'in yerinin doldurulamaması oldu.

Forvet transferini gerçekleştiremediği için çok üzgün olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın morali dönüş yolunda çok bozuktu.

EN ÇOK BİZ İSTEDİK

Sarı-kırmızılı yöneticilerle neden forvet transferi yapamadıklarını anlatan Albayrak, "Herkes transfer istiyor, inanın yönetim olarak biz de herkesten çok forvet istedik ama kulübün geleceğini de düşünmeliyiz. Gerçekleşmeyen transferlerin hesabını verebiliriz ama bu camia ikinci bir Avrupa cezasını kaldıramaz. Mali gerçekler ve UEFA ile anlaşmamız ortada. Eğer taraftarın istediği transferleri yapsaydık mali disiplin sınırını aşacak ve seneye şampiyon bile olsak belki Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecektik! İşte bunun hesabını kimseye veremezdik." ifadelerini kullandı.