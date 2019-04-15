Albayrak: Şampiyon belliyse boşuna oynamayalım

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı dev derbinin ardından Abdurrahim Albayrak, hakem hatalarına isyan etti.

"HAKEMLER HAKKIMIZI YİYOR"

Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarını eleştiren Abdurrahim Albayrak, "Sustuk, saygımızdan hiçbir zaman ödün vermedik, herkese saygı gösterdik. Konyaspor maçında verilen penaltı, yan hakem ısrarla orta hakeme 'Temiz' diyor, bunun görüntüleri, sesleri elimizde var. Başkanımızın ısrarına rağmen TFF, VAR konuşmalarını açıklamadı. Bu hafta Çaykur Rizespor'un iki penaltısı verilmiyor ve gelecek hafta rakibimizle oynayacakları maç öncesinde iki oyuncuları cezalı duruma düşürülüyor." şeklinde konuştu.

Albayrak: Zamanı geldiğinde çok şey paylaşacağım - İZLE

"Emeklerimize yazık" diyen Albayrak şöyle konuştu: "Linnes'e yapılan hareket, yüzde bin kırmızı karttır. Rıdvan Dilmen de bunu anlattı. Golden önce Feghouli'nin ayağına basılıyor, ne hikmetse faul verilmiyor. VAR ile konuşuluyor ama netice alınmıyor. Hasan Ali Kaldırım'a kırmızı kart çıkartmak istiyor ama vazgeçiyor. Sonrası sarı veriyor ama VAR ile konuşup kırmızı veriyor. Arkadaşlar nasıl devam edeceğiz böyle? Bu kadar çabamıza, ekonomik sıkıntıda yaptıklarımıza yazıktır. Bir takım şampiyon Edilecekse, çıksınlar açıklasınlar ilan etsinler, kimse de boşuna uğraşmasın. Bir faul var, ayağa basma var, VAR ile konuşuyorsunuz ama faul veremiyorsunuz."