Albayrak'tan Falcao açıklaması: Rahat olun

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor karşısında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Albayrak, 2-0’lık yenilgi için “Eksiklerimiz vardı. Önümüzdeki haftadan itibaren seri şekilde galibiyetlere başlayacağız. Bunu nazar olarak görelim” yorumunda bulundu.

"FALCAO TRANSFERİNDE TARAFTARIN GÖNLÜ RAHAT OLSUN"

Sarı-kırmızılı yönetici Radamel Falcao için gelen soruya ise şöyle cevap verdi;

“Monaco İkinci Başkanı Petrov ile inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Monaco Başkanı gelecek günlerde İstanbul’a gelip başkanımız Mustafa Cengiz ile yemek yiyecekler. Bundan sonraki oyuncu transferlerinde beraber iletişim halinde olacağız. Falcao transferinde taraftarın gönlü %99 rahat olsun! O fotoğrafı ben vermedim ama paylaşılmasına çok üzüldüm! Ondan çok daha önemli resimlerimiz de var Monaco yönetimi ve Falcao ile.”