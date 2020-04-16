Albert Riera: Fatih Terim'in yardımcısı olacaktım

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Albert Riera'nın Galatasaray'a dönmesini de engelledi.

Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu, virüs olmasaydı Fatih Terim'in yardımcısı olacağını söyledi.

İşte Riera'nın sözleri:

"TÜRKİYE'YE GELDİM, KORONAVİRÜS ÇIKTI"

"Koronavirüs krizine Türkiye'de yakalandım. Fatih Terim'in yardımcılarından biri olmak için İstanbul'daydım ve görüşmeler yapıyordum. Ancak öyle kaldı, şu anda futbol ikinci planda, yaz aylarında tekrar aynı planlar olacak mı, göreceğiz. Türkiye'den sonra Rusya'ya döndüm."