Alberth Elis: Fenerbahçe'den teklif aldım

Alberth Elis, ülke basınına verdiği özel röportajında önemli açıklamalarda bulundu. MLS ekiplerinden Houston Dynamo forması golcü, Fenerbahçe ile görüştüğünü açıkladı.

''FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ''

Alberth Elis, özel röportajında 'Fenerbahçe ile görüşüyor musun?' şeklindeki soruyu yanıtladı ve ''Evet, bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum'' ifadelerini kullandı. '

Alberth Elis'in tanıtım videosu

"TARAFTARLAR BENİ TAKİP EDİYOR''

Türkiye'den taraftarların sosyal medya hesaplarını takip etmeye başladığını söyleyen 22 yaşındaki hücum ouncusu, ''Sosyal medya hesabımı birçok Türk takip etmeye başladı. Hepsi bana Fenerbahçe'ye gelmemi söylüyor. Tanrı'ya güveniyorum. Bekleyip göreceğim'' dedi.

Genç oyuncu Houston Dynmamo'nın kendisi için bir bonservis belirlediğini ancak kendisinin de Avrupa'ya gitme fırsatını değerlendirmek istediğini dile getirdi. Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Alberth Elis geçtiğimiz sezon Houston formasıyla MLS'te 30 maçta 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.