Alcantara'dan Barcelona'ya dönme sinyali

İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Thiago, İspanyol medyasına verdiği röportajda, yetiştiği Barcelona için "Orası benim yuvam. Hem kulübü hem de şehri çok seviniyorum. Bayern'de mutluyum. Ama Barcelona'ya geri dönmek mi? Niye olmasın" yorumunu yaptı.

"BARCELONA'YA GERİ DÖNECEĞİM"

Bayern Münih'te orta alanın önemli ismi Thiago Alcantara, Barcelona'da yetişmiş olduğu için hakkında zaman zaman bu kulübe geri döneceği yönünde haberler çıkıyor. İspanya Milli Takımı'nın kampında bulunan Thiago, bu konudaki soruları da yanıtladı.

26 yaşındaki futbolcu, "El Club de la Mitjanit" programına verdiği röportajda Yetiştiği Barcelona'ya bir gün geri dönüp dönmeyeceği şeklindeki soruya, "Barcelona benim yuvam. Hem kulübü hem de şehri çok seviyorum. Her zaman da seveceğim. Bayern'de çok mutluyum. Ama bir gün Barcelona'ya geri dönmek mi? Niye olmasın? Futbolda her şey çok çabuk değişir. Her şey mümkün" yanıtını verdi.