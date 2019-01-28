Alec Feguson: Messi, Maradona'dan daha iyi

Maradona - Messi karşılaştırmasında son yorum Sir Alex Ferguson'dan geldi.

Efsane teknik direktör "Maradona birkaç yıl boyunca üst seviyede formans gösterdi. Messi'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

İngiliz basınına konuşan Manchester United'ın efsane teknik direktörü, Messi'nin üst düzey performansını tüm kariyeri boyunca sergilediği görüşünde.

İskoç teknik adam, 31 yaşındaki Arjantinli yıldızın ise yaklaşık 10 yıldır zirvede oynadığını, bu süreçte gol atmaya ve kupa kazanmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Lionel Messi, kariyerinde 662 maçta 578 gol attı ve 33 kez kupa sevinci yaşadı. Fakat yıldız futbolcunun, Arjantin Milli Takımı'yla henüz bir kupa zaferi bulunmuyor.

Messi kimilerine göre de dünya kupasını iki kez kaldırma başarısı gösteren Maradona'nın gerisinde kalıyor