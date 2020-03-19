Kolarov: İtalya Ligi 30 Haziran'a kadar bitmez

İtalya Ligi takımlarından Roma'da forma giyen Aleksandar Kolarov, Serie A'nın 30 Haziran'a kadar bitme olasılığının olmadığını açıkladı.

Aleksandar Kolarov, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021 yılına kadar ertelenmesinin ardından sezonu bitirmeyi ümit ettiğini, ancak futbolun öncelikli olmadığını belirtti.

34 yaşındaki Sırp futbolcu, "İtalya Serie A'nın 30 Haziran'a kadar bitirilebileceği konuşuluyor! Bu nasıl olabilir? İnsanlar çok ciddi bir mücadele içerisinde, canlarını düşünüyorlar! 30 Haziran mümkün mü? Mantıklı olmalıyız." dedi.

"GERÇEKÇİ OLMALIYIZ"

Kolarov ayrıca, "Futbol artık bir öncelik değil; en kısa sürede sahaya geri dönmek istiyoruz ama gerçekçi olmalıyız. İtalya'daki durum göz önüne alındığında, her şeyi haziran ayına kadar nasıl sonuçlandıracağımızı bilmiyorum." açıklamasını yaptı.