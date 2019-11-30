Beşiktaş'ın gündemindeki Sırp forvet

Elinde Burak Yılmaz'dan başka tecrübeli forvet bulunmadığı için büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş, bu soruna ara transferde çözüm bulmayı hedefliyor.

FORVET TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Devre arası yapılacak forvet transferi için şimdiden çalışmalara başlayan siyah-beyazlı yönetim, hücum hattını zenginleştirmek için arayışa geçti.

Aboubakar'ın kulübü Porto'da forma şansı bulmaya başlamasından sonra bu transferde çıkmaza giren Beşiktaş'a, menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan kulübü Al İttihad'da forma giyen Aleksandar Prijovic teklif edildi.

ARABİSTAN'DA ARADIĞINI BULAMADI

Ocak ayında 10 milyon euroya PAOK'tan Al İttihad'a transfer olan Prijovic, Suudi Arabistan'da umduğunu bulamadı.

Al İttihad formasıyla bu sezon oynadığı 8 maçta yalnızca 1 gol atabilen oyuncunun Arabistan'dan ayrılarak kariyerinde yeni bir başlangıç yapmak istediği gelen bilgiler arasında.

29 yaşındaki deneyimli futbolcu, oyun tarzıyla Ibrahimovic'e benzetiliyor. Prijovic için, ülkesinde Sırp Zlatan yorumları yapılıyor.