Aleksandar Prijovic tutuklandı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgınına karşı ülkeler çeşitli önlemler alıyor.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkelerden biri olan Sırbistan'da Real Madrid yıldız Luka Jovic'ten sonra bir futbolcu daha yasağı deldi. Belgrad polisinden yapılan açıklamaya göre, Aleksandar Prijovic ve 19 kişi bir otelde bir araya geldi, ülkedeki saat 17.00 ve saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağını umursamadı.

Ve bu nedenle Prijovic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tutuklandı.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI ÇEKEBİLİR

Daha önce de Real Madridli Luka Jovic, evde karantina kuralını delip, kız arkadaşının doğum günü için Belgrad'a gitmişti. Sırbistan'da sokağa çıkma yasağını delenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.