Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanı seçildi

1Benzia herkesten ayrı oturdu
Fenerbahçe'de 28 kişilik kadroya alınmayan Benzia, tamamen dışlanmış durumda. Cezayirli futbolcunun, düzenlenen imza töreninde herkesten ayrı oturması dikkat çekti.
2Talat Terim toprağa verildi
Dün hayatını kaybeden Fatih Terim'in babası Talat Terim, son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun naaşı, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
3Tolgay: Dönerin her türlüsünü yerim
Tolgay Arslan, Hasan Ali Kaldırım'ın "Almanya'daki döner mi daha iyi Türkiye'deki döner mi?" şeklindeki sorusuna, "Farketmez. Döneri, dürümü her türlü yerim" diyerek cevap verdi.
5Galatasaray'dan Trezeguet atağı
Ocak ayı transfer döneminde Diagne'yi kadrosuna katan Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın bir diğer yıldızı Trezeguet'i de kadrosuna katmak istiyor.
6Motor sesiyle maç anlatan spiker
Venezuela ile Brezilya arasında oynanan U20 maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın spikerinin, 50 metre top süren futbolcuyu motor sesi çıkararak anlatması izleyenleri güldürdü.
7Quaresma'da son durum
Suudi Arabistan takımlarıyla anlaşamayan Quaresma, maaşını ve bonservisini alabilirse Çin ya da ABD'ye gidecek.
8Merve Terim'den TFF'ye taziye tepkisi
Fatih Terim'ın kızı Merve Terim, TFF'nin yayınladığı taziye mesajına tepki gösterdi. Terim, "Şunu yapacak kadar alçalabileceğinizi düşünemedik" dedi.
1Merve Terim'den TFF'ye taziye tepkisi
Fatih Terim'ın kızı Merve Terim, TFF'nin yayınladığı taziye mesajına tepki gösterdi. Terim, "Şunu yapacak kadar alçalabileceğinizi düşünemedik" dedi.
2Tolgay: Dönerin her türlüsünü yerim
Tolgay Arslan, Hasan Ali Kaldırım'ın "Almanya'daki döner mi daha iyi Türkiye'deki döner mi?" şeklindeki sorusuna, "Farketmez. Döneri, dürümü her türlü yerim" diyerek cevap verdi.
3Talat Terim toprağa verildi
Dün hayatını kaybeden Fatih Terim'in babası Talat Terim, son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun naaşı, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
5Motor sesiyle maç anlatan spiker
Venezuela ile Brezilya arasında oynanan U20 maçında ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmanın spikerinin, 50 metre top süren futbolcuyu motor sesi çıkararak anlatması izleyenleri güldürdü.
6Galatasaray'dan Trezeguet atağı
Ocak ayı transfer döneminde Diagne'yi kadrosuna katan Galatasaray yönetimi, Kasımpaşa'nın bir diğer yıldızı Trezeguet'i de kadrosuna katmak istiyor.
7Quaresma'da son durum
Suudi Arabistan takımlarıyla anlaşamayan Quaresma, maaşını ve bonservisini alabilirse Çin ya da ABD'ye gidecek.