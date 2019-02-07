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Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanı seçildi

Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA Başkanlığı'na seçildi.

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Aleksander Ceferin yeniden UEFA başkanı seçildi

Aleksander Ceferin, 43. Olağan UEFA Kongresi'nde yapılan oylamayla yeniden UEFA Başkanlığı'na seçildi.

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