Aleksandra Stepanova gümüş madalya kazandı

Beyaz Rusya'nın başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Şampiyonası’nda Rus artistik patinajcı Aleksandra Stepanova ile partneri İvan Bukin piste çıktı.

İkili gösterdikleri performans sayesinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Ancak bazı kişiler Stepanova’nın giydiği kıyafetin yarı çıplak olduğunu söyleyerek Rus sporcuyu eleştirdi. Hatta kıyafetinden ötürü altın madalyayı kaçırdığını söyleyenler bile oldu.

IŞIKTAN ÖYLE DURDU

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Stepanova, “Umuyorum ki kıyafetim fazla uygunsuz durmuyordu. Daha sonra gösterimizin kayıtlarını da inceleyeceğim. Tahmin edersiniz ki, kostümlerimizin buz pistindeki spot ışıkları altında nasıl görüneceğini önceden kestiremiyoruz. Yalnızca normal ışık altında görüyoruz. Belki kostüm üzerinde birkaç değişiklik yapabiliriz. Ancak gayet güzel göründüğünde karar kılarsak da, hiçbir değişiklik yapmayız” şeklinde konuştu.

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