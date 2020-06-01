Aleksic: Hızlı uyum sağlayan takım başarılı olacak

Mart ayından bu yana maç oynanmayan Süper Lig'de 26 haftada 53 puan topladıklarını ve averajla Trabzonspor'un ardından ikinci olduklarını aktaran Danijel Aleksic, TFF'nin Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu.

''EN HIZLI UYUM SAĞLAYAN BAŞARILI OLACAK''

Danijel Aleksic, salgın sürecine en hızlı şekilde uyum sağlayacak takımın başarılı olacağını belirtti.

Lige verilen uzun aradan sonra sakatlıkların yaşanabileceğini aktaran turuncu-lacivertli futbolcu, "Sonuçları öngörmek çok zor. Şampiyonluğa ulaşacak takım, daha az sakatlık yaşayan takım olacak gibi görünüyor. Yaşadığımız bu duruma en hızlı şekilde uyum sağlayan başarılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

''ŞAMPİYONLUK İÇİN ŞANSIMIZ VAR''

Şampiyonluk şanslarının olduğunu belirten Aleksic, ''Şu ana kadar iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor'la aynı puandayız ve zirvedeyiz. Şampiyonluk için iyi bir şansımız var. Türkiye Kupası'nda şanssız bir şekilde elendik, UEFA Avrupa Ligi'nde iyi gidiyoruz. Süper Lig'de de şansımız yüksek. Çok kaliteli bir teknik direktör ve çok kaliteli futbolculara sahibiz.'' ifadelerini kullandı.