Aleksic: Sakatlıklar ve hakemler bizi etkilemiş olabilir

Süper Lig'de geride kalan 25 haftada topladığı 34 puanla 6'ncı sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti.

Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise MKE Ankaragücü maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

ALEKSİC: BAŞIMIZA GELEN 10-12 SAKATLIK VE HAKEM KARARLARI DA BİZİ ETKİLEMİŞ OLABİLİR

Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Danijel Aleksic ise takımdaki kötü gidişin birçok nedeni olabileceğini kaydederek, "Başımıza gelen 10-12 sakatlık var, bazı halem kararları da bizi etkilemiş olabilir. Tabii ki biz bunların arkasına sığınmayacağız, kaliteli bir takımız. Sezonun ilk yarısında nasıl yaptıysak, ikinci yarısında da sahaya çıkarak mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Bir gazetecinin 'sezonun ilk yarısında elde edilen başarının ikinci yarının başında neden devam etmediği yönündeki' sorusuna Aleksic, şu yanıtı verdi: "Bunun nedenini bilsek ikinci yarı bu durumda olmazdık. Her zaman söylediğim gibi; bunların arkasına sığınmamak lazım. Bir neden aramak lazım tabi ama bunun en çabuk çözümü idmanlarda daha çok çalışarak, eski performansı yakalamak ve o ilk yarıda gösterdiğimizi mücadeleyi ikinci yarıda da göstermek."