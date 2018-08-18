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Alessio Cerci, Ankaragücü'nde

Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü, İtalyan sağ kanat oyuncusu Alessio Cerci'yi kadrosuna kattı.

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Başkent temsilcisi, geçmişte Roma, Milan ve Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Alessio Cerci'yi kadrosuna kattı.

ANKARAGÜCÜ'MÜZE HOŞ GELDİN

Başkent kulübünün sosyal medya hesabından Cerci'nin transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada "Alessio Cerci Ankaragücü'müzde! Hoş geldin Cerci!" ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Cerci'nin, son olarak formasını giydiği takım olan Hellas Verona ile sözleşmesi sona ermişti

. Alessio Cerci, Roma, Brescia, Pisa, Atalanta, Fiorentina, Torino, Milan, Atletico Madrid ve Genoa takımlarında forma giydi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon formasını giydiği Hellas Verona'da 25 maça çıkarken 3 gol atıp 4 de asist yaptı.

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