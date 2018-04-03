Alex, Altonordu'yu ziyaret etti

Petrol Ofisi'nin, Altınordu ile "yol arkadaşlığı" kapsamındaki desteğiyle Türkiye'ye gelen Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı futbolcusu Alex, organizasyonun tanıtımı için Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Toplantıda, Alex de Souza'nın yanı sıra Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve Petrol Ofisi Yönetici Ortağı Mehmet Abbasoğlu yer aldı. Burada açıklamalarda bulunan Alex de Souza, yeniden Türkiye'de ve İstanbul'da olmanın kendisini gururlandırdığını söyledi.

Altınordu Kulübü Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek sözlerine başlayan Alex, "Türkiye'ye gelmeden önce Altınordu Kulübü hakkında fikrim vardı. Galatasaray maçı için buraya geldiğimde kendileriyle oturduğumuzda biraz daha tanıma ve mutlu olma fırsatına eriştim. Altınordu'ya projeden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte meyvelerinizi alacağınız projeye gönül vermek kolay değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Alex, konuşmasının ardından Altınordu Kulübünün altyapısında oynayan 4 genç futbolcunun sorularını yanıtladı. Brezilyalı futbolcu ayrıca oğlu Felipe de Souza'nın profesyonel futbolcu olup olmayacağı yönünde gelen bir soruya, "Felipe futbola ve futbol topuna aşık bir çocuk. İlerleyen zamanlarda onu hep futbol oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Profesyonel futbolcu olur mu, hayat onu nasıl yönlendirir bilmiyorum ama onu futbol topuyla göreceğimiz kesin." şeklinde cevap verdi.