Alex: Aykut Kocaman hakkında kötü düşüncem yok

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan Alex'in sarı-lacivertli takımdan ayrılış süreci bugün bile tartışılmaya devam ediyor. Brezilyalı oyuncunun gönderilmesinde etkin rol oynayan dönemin teknik adamı Aykut Kocaman, deneyimli oyuncuyla küs olmadıklarını söyledi.

"ALEX BENİM DÜŞMANIM DEĞİL"

Alex'in Kadıköy'de şahane bir karşılaşma izlediğini söyleyen Kocaman, "Ben Alex'le düşman da değilim rakip de değilim. Biz çok sıkıntılı dönemde Alex'le kader birliği yaptık. Bizi karşı karşıya getirmekle insanların ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Fenerbahçeliler de bu tuzağa ısrarla düşüyor. Ben ayrıştırıcı değil bütünleştirici bir insanımdır. Alex'le birlikte bu bayrağı uzun süre taşımaya çalıştık. Zaman zaman istenmeyen şeyler oldu. Ama şu anda o bambaşka bir hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum. Ama şu karşılaştırma durumunu anlamış değilim. Keşke karşılaşsaydık, sarılırdım ben ona" ifadelerini kullandı.

"ARTIK NEGATİF DÜŞÜNCEM YOK"

Dün akşam oynanan maçın ardından bugün Instagram hesabından açıklama yapan Alex ise, hem Aykut Kocaman'a hem de Aziz Yıldırım'a kırgın olmadığını belirtti.

İçimde artık negatif bir his yok diyen Alex şu açıklamayı yaptı: "Bana bir çok insan Başkan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında soru sordu. Onlara karşı hiç bir kötü düşüncem yok. Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut Kocaman'a futbol antrenörlüğü yaşamında ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. Aynı sağlık ve mutluluk dileklerini Başkan Aziz Yıldırım için de sunuyorum. İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün Şükrü Saraçoğlu Stadı'na girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı. Başkan Ali Koç'a bana olan misafirperverliği ve ettiğimiz sohbet için çok teşekkür ederim. Brezilya'ya yeni bir top hediye edilmiş bir çocuk neşesiyle dönüyorum. Türk halkına bana olan sevgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."