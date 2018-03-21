Alex: Aykut Kocaman hakkında tweet atmam yanlıştı

Alex, sarı-Lacivertli kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırırken o dönem yine takımın başında olan Aykut Kocaman ile yaşadıkları kriz sonucunda kulüple yolları ayrılmıştı.

Buna neden olan olay, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Spartak Moskova karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrasında Alex'in sosyal medya aracılığıyla Aykut Kocaman'ın kendisini kıskandığını belirten sözleriydi. Bu sözlerin ardından Alex o tweetini sildi ama yollar ayrıldıktan sonra bugüne kadar tam bir açıklamada bulunmamıştı. Brezilyalı bu konuda ilk kez konuştu.

"DAHA SORUMLU DAVRANABİLİRDİM"

Brezilyalı yıldız kitabının imzası için geldiği İstanbul'da 1907 Derneği'nde de bir sohbet toplantısına katıldı. Alex yaşanan o dönemi anlatırken açıkça itirafta bulunarak, "O dönem Süper Kupa maçında ilk 11'de oynamıştım. Aykut Kocaman, Spartak Moskova maçında da Süper Kupa'da oynayan 11'in sahaya çıkacağını söyledi. Daha sonra kendimi kadroda göremeyince bu konuyu sosyal medyaya taşıdım. İçeride kalması gereken şeyleri dışarı taşımış oldum. Bu yaptığım doğru değildi. O dönem sosyal medyayı kullanımımda yanlışlar yaptım. Şu anda bunu söyleyebilirim. Ayrıca o dönemde takım içindeki konumuma (kaptanlık) baktığımda o şekilde davranmamalıydım. Daha sorumlu davranabilirdim" diye konuştu.

KISKANÇLIK!

Alex, 22 Ağustos 2012'de Tvvitter'da kendisine, "Teknik direktör Aykut Kocaman seni neden yedek bırakıyor?" şeklindeki soruya, "Bir gün sana anlatırım. Tek kelimeyle açıklamak gerekirse kıskançlık! Neden beni yedeğe çekti anlamadım. Zamanla hikayenin tamamını sana anlatırım" şeklinde yanıt vermesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Ardından yapılan görüşmeler sonrasında da Brezilyalı yıldız ile yollar ayrılmıştı.