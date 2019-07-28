Alex de Souza antrenör oldu

Uzun yıllar sarı-lacivertli takımın formasını giyen Alex, antrenör olmak için önemli bir adım attı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Brezilyalı, U20 antrenörü olabilmek için gerekli olan B lisansını aldığını duyurdu.

"KURS ÇOK FAYDALI OLDU"

Instagram hesabından bir açıklama yapan Alex, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Son bir kaç ayı futbol hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim. CBF Akademi teknik direktörlük kursu bana çok faydalı oldu ve kafamda önceden tasarladığım şeylerle örtüştü. Bu kurs sonucunda U20 takımlarını çalıştırabilme yetkisini veren B lisansını aldım. Oyuncuların, profesyonel olma yolunda çok iyi bir yönlendirmeye ihtiyaçları var. Futbolcu, antrenör adayı ve mini futsal oyuncusu, bir baba olarak tecrübelerimi birleştirmeye çalışıyorum."

FENERBAHÇE'YE HOCA OLABİLİR

Fenerbahçe kariyerinin son döneminde Aykut Kocaman tarafından istenmeyen, Aziz Yıldırım'la yaşadığı tartışma sonrası olaylı bir şekilde sarı-lacivertli takımla yollarını ayıran Alex, yeniden eski takımına dönebilir.

Sarı-lacivertli ekibin taraftarları, Alex takımdan ayrıldığından beri Brezilyalı oyuncunun kulübe döneceği günü adeta iple çekiyor. Özellikle Ali Koç'un başkan olmasından sonra Alex'in yeniden Kadıköy'e gelmesi, oyuncunun Fenerbahçe'de aktif bir görev alacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Sarı-lacivertli ekip için Brezilya'da oyuncu izleyen Alex, antrenör lisansı almasının ardından Fenerbahçe'nin altyapısında göreve başlayabilir.