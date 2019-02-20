Alex de Souza Fenerbahçe'ye dönüyor

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8 yıl formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını olaylı bir şekilde ayıran Alex de Souza, efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor.

2012 senesinde Türkiye'den ayrılan Brezilyalı eski futbolcu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Konyaspor mücadelesini tribünden takip etmişti.

Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli yönetimle bir görüşme gerçekleştiren 41 yaşındaki futbol adamının gelecek sezon Fenerbahçe'de görev alacağı öğrenildi.

COMOLLİ DE KALABİLİR

Konuyla ilgili Kralspor'a konuşan spor yorumcusu Ferudun Niğdelioğlu, "Alex, Konyaspor maçının ardından Ali Başkan ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Yeni sezonun yapılanmasında birlikte hareket etme kararı almışlar. Ancak Alex'in gelmesi, Comolli'nin gideceği anlamına gelmez. Fransız futbol adamı da görevinde kalabilir" şeklinde konuştu.