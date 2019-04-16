Alex de Souza: G.Saray ve Beşiktaş'ı çalıştırmam

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, katıldığı bir söyleşide çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Alex, hakkında çıkan Fenerbahçe'ye sportif direktör olacağı iddialarına ''Sportif Direktör olacağım haberleri doğru değil. Jubile olsun isterdim ama bu konuda bir beklentim yok.'' şeklinde cevap verdi.

''JUBİLE BEKLENTİM YOK''

Bir jübile beklentisinin olmadığını belirten Alex, "Jübileden değerli şeyler olduğunu düşünüyorum. Futbolu 2014 yılının aralık ayında bıraktım. Şu an futbolu takip eden biriyim. Jübile olsaydı fena olmazdı ama bununla ilgili bir beklentiyle hayatımı sürdürmüyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ CEVABI

Alex, ayrıca kendisine sorulan Galatasaray veya Beşiktaş'tan teknik direktörlük teklifi alırsan kabul eder misin sorusuna ''Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif alırsam cevabım olumsuz olur.'' yanıtını verdi.

''FENERBAHÇE İSTERSE OYUNCU BAKARIZ''

Fenerbahçe'nin istemesi halinde Brezilya'dan oyuncu bakabileceklerini söyleyen Alex de Souza, ''Eski başkanımız Aziz Yıldırım Brezilyalı oyuncularla ilgili bir destek isteseydi yardımcı olabileceğimiz gibi, yeni başkanımız Ali Koç'a da destek istediğinde yardımcı olabileceğimizi söylemek istiyorum. Şu anda ama öyle bir görevimiz yok, oyuncu izleme görevimiz yok. Şu anda Fenerbahçe'de bu görevi yapan kişiler var.'' şeklinde konuştu.