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Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım 2003 Cruzeiro

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, futbol kariyerinde yer aldığı en güçlü takımın 2003 Cruzeiro olduğunu belirtti.

| Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, katıldığı bir canlı yayında "Oynadığın en iyi takım hangisiydi?" sorusunu yanıtladı.

Alex de Souza'ya; 2003 Cruzeiro, 99 Palmeiras, Zico'nun Fenerbahçesi'nden hangisini tercih edeceği soruldu.

''ORADA FUTBOL TARZIMI BELİRLEDİM''

Brezilyalı yıldız değerlendirmesinde, 2003 yılının Cruzeiro kadrosunu seçtiğini söyledi. Alex, sebebini ise şu sözlerle açıkladı:

"Palmeiras çok güçlüydü. Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali oynayan takım da çok güçlüydü ama seçimim 2003 Cruzeiro. Bunun sebebi orada futbol tarzımı belirledim."


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