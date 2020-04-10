Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım 2003 Cruzeiro

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, katıldığı bir canlı yayında "Oynadığın en iyi takım hangisiydi?" sorusunu yanıtladı.
Alex de Souza'ya; 2003 Cruzeiro, 99 Palmeiras, Zico'nun Fenerbahçesi'nden hangisini tercih edeceği soruldu.
''ORADA FUTBOL TARZIMI BELİRLEDİM''
Brezilyalı yıldız değerlendirmesinde, 2003 yılının Cruzeiro kadrosunu seçtiğini söyledi. Alex, sebebini ise şu sözlerle açıkladı:
"Palmeiras çok güçlüydü. Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali oynayan takım da çok güçlüydü ama seçimim 2003 Cruzeiro. Bunun sebebi orada futbol tarzımı belirledim."